Подавленный разводом Дмитрий Дибров уехал из России

Дмитрий Дибров проводит время в Испании, осмысливая неожиданный крах своего 16-летнего брака. По информации KP.RU, ведущий, который лишь месяц назад узнал об измене жены, первоначально был подавлен, но теперь относится к ситуации спокойнее.

По информации звездных обозревателей, 36-летняя Полина Диброва ушла к 50-летнему миллиардеру Роману Товстику — другу семьи и отцу шестерых детей, чьему ребенку она является крестной. Сам Товстик уже подал на развод после 19 лет брака и требует определения места жительства общих детей с Еленой Товстик.

Между тем Елена, супруга бизнесмена, находится в тяжелом эмоциональном состоянии. Она оставила детей и улетела в Италию, где публикует тревожные посты в соцсетях. Знакомые с семьей утверждают, что она не первый раз уезжает, оставляя семью.

Друзья Диброва поступка Полины не поняли, отметив, что ведущий дал возлюбленной все, включая громкое имя.

«А она повела себя, как дворняжка. Ее взяли в дом, дали родословную, а она кусается. <...> Если первое время Дима был в подавленном состоянии, то сейчас настроение у него уже хорошее. Он взял себя в руки и смеется над всем этим абсурдом. Он очень иронично реагирует на все повороты этого амурного сюжета», — рассказали KP.RU в окружении телеведущего.

Сама Полина пока воздерживается от комментариев, пообещав высказаться после 10 августа, когда Дибров вернется в Россию. Пока он осмысливает произошедшее в Испании.

Ранее сообщалось, что многодетная жена любовника Полины Дибровой разбита изменой мужа.