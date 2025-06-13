Подавшийся в проститутки исполнитель хита «Между мной и тобой» пропал в США

Бывший российский певец Оскар, известный по хиту «Между мной и тобой», пропал в Нью-Йорке. Как сообщают источники Mash, музыканта не видели более трех недель.

Русский певец зарабатывает проституцией в районе Квинс, переодевшись в женскую одежду и взяв имя Скарлетт*. Его видели на улицах, и, по его словам, он стал уличной транс-проституткой*.

Друзья рассказывают, что Оскар уже несколько лет живет на улицах Нью-Йорка, сменив образ жизни после переезда с Брайтон-Бич. Несмотря на помощь поклонников, которые зимой собирали для него теплые вещи, музыкант так и не забрал посылки. По словам знакомых, его интересует только алкоголь, ради которого он готов был петь на улицах за пару долларов или оказывать интимные услуги за 6-10 долларов.

Последние три недели с Оскаром не могут выйти на связь, на улицах его также нет. Близкие обыскали все известные места его пребывания и обратились в полицию.

Ранее сообщалось, что бомжующий в Нью-Йорке певец Оскар занялся проституцией.

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