Канцлер ФРГ Олаф Шольц публично заявил, что Германия не станет посылать ракеты Taurus Украине. Причина в дальнобойности: если снаряды достигнут территорий России, то немцев просто втянут в вооруженный конфликт. Однако после этого Маргарита Симоньян обнародовала перехваченные переговоры высокопоставленных немецких офицеров. В разговоре они обсуждали атаку на Крымский мост и другие операции против РФ. Получается, что Германия итак втянута в конфликт, просто старается держать это в тайне.

«Политически ни Шольц, ни кто-то другой не признают прямого военного участия в украинском конфликте. <...> Условно, «Искандеры» или «Калибры» могут полететь и с суши, и с воды, и с воздуха по целям в Европе. Когда будут нанесены ответные удары по условному Лондону или Берлину, это может быть расценено как ответный удар высокоточным оружием после того, как такое же оружие, такие же ракеты с дальностью 300-500 километров долетят до нашей территории в Белгородской, Курской, Брянской областях», — объяснил Алексей Подберезкин.

По словам специалиста, сделанный перехват давно не единственный. Многие на Украине вербуют людей в наемники, организуют операции и многое другое. Запад давно помогал ВСУ. Подберезкин уверен, что в начале СВО имела место космическая и радиоэлектронная поддержки.

Ранее сообщалось, что тайные заявления Германии расценили в Госдуме как прямую агрессию.