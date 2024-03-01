В Госдуме увидели прямую агрессию в заявлении Германии об ударе по Крымскому мосту

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Виктор Водолацкий в беседе с RT возмущен тем, что представители бундесвера обсуждали подготовку к удару по Крымскому мосту. Он назвал это прямой агрессией в сторону РФ.

Крымский мост является мирной артерией, которая соединяет Краснодарский край и Крымский полуостров. ВСУ однажды уже пытались провернуть на месте атаку, что стало настоящим терактом. Теперь аналогичные угрозы слышат из Германии, хотя мост активно используется мирными жителями, а не военными.

Это прямая агрессия и прямая угроза национальной безопасности России. Когда офицеры бундесвера обсуждают, как они будут поражать Крымский мост, это уже сигнал для того, чтобы мы по различным каналам довели до сведения руководства Германии... о тех недружественных действиях, которые могут быть чреваты для самой Германии», — заявил Водолацкий.

Отметим, что не оценили обсуждения в ФРГ и на самом полуострове. Сенатор от Республики Крым Сергей Цеков назвал заявление немцев циничными и угрожающими.

Ранее сообщалось, что в Севастополе временно перекрыли Крымский мост на фоне воздушной тревоги.