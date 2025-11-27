«Подбросили свинью»: в Подмосковье поросенок-«миник» стал жертвой предательства и обмана

В одном из спальных районов подмосковного Егорьевска разворачивается драматическая история с участием необычного беглеца. Вот уже несколько дней по второму микрорайону города бродит маленький поросенок, судьба которого серьезно обеспокоила местных жителей, пишет REGIONS .

Происхождение хрюкающего «горожанина» остается загадкой, однако у сердобольных егорьевцев есть основная версия, объясняющая появление животного. Согласно распространенному мнению, кто-то из горожан решил завести модного мини-пига, но стал жертвой обмана. Неподготовленному покупателю, вероятно, продали обычного поросенка, который начал стремительно расти. Когда же иллюзии о карликовом питомце развеялись, от подросшего животного решили избавиться, попросту выставив его за дверь.

«Мы его подкармливаем, подсыпаем сухую листву на подстилку, где временно живет хрюкающий „горожанин“. Пытаемся его и поймать, чтобы он не попал в лапы бродячим собакам», — говорят местные жители.

Эту версию поддерживает и один из местных фермеров, обладающий в животноводстве. Он пояснил, что под видом декоративных мини-пигов нередко продают поросят вьетнамской вислобрюхой породы. Эти животные, несмотря на свое название, к годовалому возрасту могут достигать веса в 100 килограммов, что совершенно не соответствует ожиданиям людей, рассчитывающих на компактного питомца. По оценкам специалиста, текущий возраст егорьевского бродяги составляет около трех-четырех месяцев, а его вес уже достигает 20–25 кг.

Судьба поросенка, которого местные жители прозвали Ниф-Ниф, уже определена. Неравнодушные егорьевцы договорились с местным приютом, на территории которого существует небольшой зоопарк. Как только животное удастся поймать, оно незамедлительно отправится на новое место постоянного проживания. Спасательную операцию по поимке хрюкающего беглеца планируется провести в самое ближайшее время, положив конец его вынужденным странствиям по городским улицам.

