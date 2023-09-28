«Поддержание кондиции и командного духа»: выяснилось, чем игры БРИКС помогут нашим спортсменам

Как рассказал мастер спорта по жиму лежа, кандидат в мастера спорту по большому теннису и тренер-эксперт Сердар Каррыев, такие мероприятия действительно нужны в России.

«Игры БРИКС пройдут в 2024 году в Казани. Они проводятся в год проведения олимпиады, но не позиционируют себя как некое противопоставление олимпийскому движению, потому что здесь иной список участников и иной формат турнира. Но я считаю, что такие игры обязательны, особенно в условиях нынешней реальности», — рассказал спортсмен в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сегодня, пояснил собеседник, российские спортсмены практически полностью исключены из мировых турниров и соревнований.

«Но в этой сфере деятельности всегда необходимо конкурировать, проводить турниры, по мере возможности приглашать ведущие сборные, а все-таки Китай, Бразилия, Индия — это крупнейшие сборные, особенно в летних видах спорта. Поэтому то, что игры пройдут и будет некий соревновательный эффект для наших спортсменов, это очень правильно», — уточнил тренер.

Каррыев напомнил, что сейчас аналогичным образом поступает и футбольная сборная РФ, которая исключена из всех турниров, но продолжает играть в товарищеских матчах для поддержания кондиции и командного духа.

«Поэтому игры БРИКС обязательно нужны, потому что рано или поздно Россия будет возвращена обратно в олимпийскую семью и возникнет необходимость демонстрировать, что наши спортсмены все еще конкурентоспособны и могут быть на вершине мирового спорта», — подытожил эксперт.

Ранее мы сообщали о том, что подмосковная теннисистка завоевала две медали на международных соревнованиях.