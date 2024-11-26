Поддерживающих бойцов СВО граждан поблагодарили трогательным роликом

Канал RT опубликовал новый видеоролик, в котором осветили добрые дела и поддержку участников спецоперации. Таким образом поблагодарили граждан за патриотизм и неравнодушие.

Самые разные люди с гражданки регулярно вносят вклад в победу России. Задействованы в добрых началах дети, деятели культуры, депутаты и все граждане, которые решили всячески поддерживать военных, в том числе морально. Известно, что особо активными в поддержке защитников остаются сами военные, рабочие и волонтеры, которые неустанно собирают БПЛА, делают маскировочные сети, окопные свечи, сухой душ и многое другое для нужд участников СВО.

«Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорит знакомый многим закадровый голос.

Ранее сообщалось, что из подмосковного Долгопрудного отправили в ЛНР 56-ую партию с гуманитарной помощью.