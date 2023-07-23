«Поддерживать стабильность»: экстрасенс рассказала, как смягчить влияние ретроградной Венеры

Знаменитый экстрасенс Инна Мишина рассказала, что необходимо сделать каждому человеку в период ретроградности Венеры, чтобы смягчить ее влияние на все сферы жизни и уберечь себя от неприятностей.

Сильнейшая провидица России отметила, что ретроградный период продлится до сентября. В это время ясновидящая советует заниматься самоанализом и подумать о личных ценностях.

«Именно в такие моменты намного проще понять, что мы ищем в этой жизни. Лучше остерегаться каких-то кардинальных изменений как в отношениях, так и в финансах», — пояснила экстрасенс корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По словам собеседницы, самое лучшее решение — поддерживать стабильность во всех делах.

«Ретроградность Венеры может вносить некоторые эмоциональные колебания в жизнь. Поэтому важно смотреть на свое здоровье, уделять время себе и не принимать каких-то оперативных решений», — добавила Мишина.

О том, чего не стоит делать в период ретроградности Венеры читайте здесь.