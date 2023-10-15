Поддерживавших удары Израиля по сектору Газа восемь украинцев расстреляли в Судане

Наемники из Украины устроили словесную перепалку с и военнослужащими ВС Судана, которая закончилась плачевно как для одних, так и для других.

Как пишет новостной портал Al-Mashhad Al-Yemeni, украинцы публично поддержали атаки ЦАХАЛ по сектору Газа. Находившиеся рядом суданские военные, когда закончились вербальные аргументы, достали автоматы и началась перестрелка.

«Вооруженное столкновение вспыхнуло между военнослужащими вооруженных сил Судана и украинским личным составом после того, как последние выразили свою поддержку массированным воздушным бомбардировкам Израиля в секторе Газа», — приводится на сайте издания.

По данным журналистов, в результате произошедшего были убиты восемь украинцев и десять военнослужащих Судана.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших с обеих сторон идет на сотни.

Ранее сообщалось, что журналисты федерального российского телеканала попали под обстрел ХАМАС.