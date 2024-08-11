Поддубный рассказал о своем самочувствии после атаки украинского дрона

Чудом спасшийся после атаки украинского дрона под Курском военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный рассказал в своем первом интервью на телеканале Россия-1, как себя чувствует. Репортер вышел в воскресенье, 11 августа, в прямой эфир из НИИ Склифосовского в Москве.

По словам журналиста, он по-прежнему находится в реанимации и чувствует себя "не очень хорошо".

"Все еще не очень хорошо, я в реанимации", - сказал Поддубный в беседе со своим коллегой, журналистом Евгенией Поповым.

О том, что военкор Поддубный ранен после атаки ВСУ на Курскую область, стало известно вечером, 7 августа. Сначала каналы начали распространять информацию о смерти журналиста, но позже в соцсетях появились опровержения этим данным.

Поддубный действительно попал под удар украинского дрона, который атаковал его автомобиль в Курской области. В регион 6 августа вторглись боевики ВСУ, в связи с чем журналист начал оперативно освещать обстановку в районах, где велись боестолкновения.

8 августа Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве. У журналиста диагностировали 20% ожогов тела.

Ранее депутат Государственной думы РФ Михаил Делягин публично извинился за то, что ранее распространил информацию о смерти Поддубного.