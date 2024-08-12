Подъемная площадка башенного крана упала на стройплощадке в Воронеже

На стройплощадке в Воронеже упала подъемная площадка башенного крана, в результате чего погибли двое рабочих, сообщило РИА Новости со ссылкой на МЧС.

ЧП произошло в Воронеже на улице Ворошилова. Площадка башенного крана вместе с людьми упала в ходе строительства многоэтажного дома.

Пострадавшие оказались заблокированы на уровне 18 этажа. Всего на площадке было трое человек, двое погибли, а одного пострадавшего спасли сотрудники МЧС.

На данный момент на месте работают спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

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