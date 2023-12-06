Подъезд к месту вырубки главной новогодней елки страны подготовили в Московской области

Сотрудники Мосавтодора приняли участие в подготовке к срубу и транспортировке главной ели страны. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

В рамках этой работы они подготовили подъездную дорогу к месту вырубки дерева, ее длина составила 400 метров. Дорожники также обустроили парковку и площадку, чтобы обеспечить комфортный проезд гостей праздника и спецтехники. Всего в работах были задействованы 15 дорожных рабочих и девять единиц спецтехники. Напомним, что главную елку страны срубят в понедельник в Щелково. Она украсит Соборную площадь Московского Кремля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.