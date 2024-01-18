Подъездные пути к местам крещенских купаний подготовили в Московской области

Дорожные службы Подмосковья подготовили подъездные пути к более 225 церквям, храмам и другим местам массовых крещенских купаний, которые расположены в 55 городских округах, в преддверии православного праздника Крещения Господня. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Для комфортного и безопасного проезда жителей и гостей Подмосковья работы были проделаны не только на проезжей части, но и приведены в порядок тротуары, пешеходные дорожки, остановки вблизи мест купания, а также храмов и церквей», — отметил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По словам министра, в общей сложности дорожники очистили от снега и обработали противогололедными материалами более 380 километров дорог. Наибольшее число работ провели в Можайске, Коломне, Богородском округе, Серпухове и не только. В ведомстве также напомнили, что купания пройдут в ночь с 18 на 19 января, и призвали граждан окунаться в проруби только в специально оборудованных местах. Ознакомиться с ними можно здесь.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.