Подготовка к празднованию Нового года началась в школе-интернате Воскресенска

В МОУ «Хорловская школа-интернат» в подмосковном Воскресенске началась активная подготовка к празднованию Нового года. Для старшеклассников проведут мероприятия в тематике «Зимние забавы и узоры», для младших классов — по сказке «Щелкунчик», рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе Наталья Нестеренко.

«Дети принимают самое активное участие: на уроках труда они изготавливают поделки, готовят костюмы для праздника, украшают коридоры школы и классы. Сейчас наши ребята совместно с педагогами готовятся к проведению общешкольного праздника», — уточнила Нестеренко.

Школьники принимают участие в постановке «Как богатыри за новогодним чудом ходили», украшают елку в стиле сказки «Щелкунчик», создают новогодние рисунки и поделки. Ученик школы-интерната Ильдар добавил, что он вместе с одноклассниками самостоятельно подготовили танец к празднику.

Отметим, что школу основали в 1961 году, в ней насчитывается 178 учащихся.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что в регионе должны сделать все, чтобы гости в новогодние каникулы чувствовали заботу.