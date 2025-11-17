Подготовка машины к зиме важнее календаря: что проверить до первых морозов

Эксперты по подготовке автомобилей к зиме сообщили, что проверку техники стоит начинать до наступления морозов. Основное внимание уделяют зимней резине, состоянию антифриза, стеклоомывателя, аккумулятора и тормозной системы, сообщает PRO АВТО.

Смена резины рекомендуется при стабильной температуре ниже +7 °C. Зимние шины сокращают тормозной путь на скорости 90 км/ч примерно на 25% по сравнению с летними. Антифриз проверяют по уровню и температуре кристаллизации, при этом смешивать разные виды жидкости нельзя, чтобы избежать повреждений двигателя. Стеклоомыватель меняют на зимний, проверяют форсунки и щетки стеклоочистителя.

Аккумулятор тестируют, особенно если срок службы превышает 4 года, тормоза проверяют на износ колодок и дисков, свет и фары регулируют для минимизации риска в условиях короткого дня и снегопадов.

Для защиты кузова от реагентов и соли применяют антикоррозийные составы, особенно на днище, арках и порогах. Водителям рекомендуют смазывать дверные уплотнители, проверять подогревы и иметь в багажнике фонарь, трос и запасное одеяло.

