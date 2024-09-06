Подготовка общественного транспорта к зимнему сезону стартовала в Московской области

В Подмосковье приступили к подготовке общественного транспорта к зимнему сезону, работы затронут более 8,5 тысячи автобусов и 350 электропоездов, автовокзалы и железнодорожные станции. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В рамках профилактических мероприятий проверяют все системы и оборудование, обеспечивающие безопасность пассажиров. Наша главная задача — обеспечить бесперебойную работу общественного транспорта в регионе. В этом году к зиме планируется подготовить порядка девяти тысяч транспортных средств», — рассказал заместитель председателя Правительства Московской области — министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве добавили, что до начала зимы в регионе планируют заготовить более 10 тысяч единиц уборочного инвентаря и 88 единиц снегоуборочной техники. Помимо этого, ЦППК уже сформировала 2,6 тысячи тонн противогололедного материала.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.