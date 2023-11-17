Подготовка почвы под посадку леса завершилась в Подмосковье

«Для сравнения — в прошлом году было подготовлено 11,9 гектара. Это значит, что мы увеличили площади под новый подмосковный лес более, чем в шесть раз. Ежегодные акции «Лес Победы» и «Наш лес: посади свое дерево» проходят именно на подготовленных работниками отрасли землях», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов.