Подготовка почвы под посадку леса завершилась в Подмосковье
Фото: [Комитет лесного хозяйства Московской области]
В Московской области полностью выполнили подготовку почвы под посадку леса в следующем году, всего работы провели на площади 74,3 гектара. Об этом сообщили в областном Комлесхозе.
«Для сравнения — в прошлом году было подготовлено 11,9 гектара. Это значит, что мы увеличили площади под новый подмосковный лес более, чем в шесть раз. Ежегодные акции «Лес Победы» и «Наш лес: посади свое дерево» проходят именно на подготовленных работниками отрасли землях», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства региона Владислав Мурашов.
В комитете отметили, что почву под лес обрабатывают для того, чтобы обеспечивать накопление и сохранение влаги в ней, а также создавать препятствие развитию сорной растительности. Работы проводят механизированным способом путем нарезки борозд.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.