Подготовку фонтанов к летнему сезону проведут в Московской области

Общество

Фото: [Пресс-служба Минблаго МО]

Летом 2024 года на территории Подмосковья будет работать 241 фонтан, в регионе вскоре проведут их подготовку к началу сезона. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

Министр благоустройства Московской области отметил, что специалисты проведут регулировку высоты струй и проверку состояния инженерных систем, чтобы обеспечить безопасность функционирования фонтанов. Им также предстоит провести благоустройство прилегающей территории для комфортного времяпровождения жителей и гостей региона, а также обеспечить фонтаны запасом комплектующих инженерно-технического оборудования. Тестовые испытания объектов проведут до 23 апреля, их запуск планируют организовать 27 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.

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