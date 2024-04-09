Подготовку объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы проводят в Московской области

В Подмосковье началась подготовка объектов памяти Великой Отечественной войны к празднованию Дня Победы, в общей сложности в регионе насчитывается более трех тысяч таких объектов. Об этом сообщает Министерство благоустройства Московской области.

«Некоторые из них знамениты на весь мир, другие — маленькие, но олицетворяющие знаковые события. На всех объектах будут проведены необходимые работы по подготовке к 9 мая», — уточнил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Рабочие будут приводить в порядок места посвященные военным сражениям, а также прилегающие к ним территории, проведут покраску памятников, ограждений и малых архитектурных форм. Помимо этого, они проверят работоспособность и проведут ремонт освещения и архитектурно-художественной подсветки. Завершить работы планируют до начала мая.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.