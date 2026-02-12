Подключение частных домов к электричеству может стать дешевле для пожилых

Группа депутатов Государственной думы выступила с инициативой установить для граждан пенсионного возраста льготную плату за технологическое присоединение к электрическим сетям при подключении объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов. Письмо с предложением направлено в адрес главы Минэнерго, пишет РИА Новости .

Одним из авторов обращения стал Сергей Миронов. В документе предлагается закрепить для пенсионеров фиксированный, социально ориентированный тариф на подключение энергопринимающих устройств мощностью до 15 кВт. Льгота должна применяться при соблюдении действующих требований к удаленности объекта от существующей инфраструктуры.

Предполагается, что сниженная ставка будет предоставляться только в отношении одного объекта недвижимости на одного заявителя. По мнению инициаторов, такая мера позволит обеспечить адресную поддержку пожилых граждан, для которых затраты на подключение к электросетям зачастую становятся существенной финансовой нагрузкой.

Миронов подчеркнул, что вопрос доступа к электроэнергии связан не столько с комфортом, сколько с обеспечением базовых условий проживания и безопасности. Депутаты рассчитывают на рассмотрение инициативы профильным ведомством.

