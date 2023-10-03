«Подлость и обман»: ясновидящая рассказала, за что на Астафия Мельника накажет Бог

В третий день октября верующие чтят память святого Евстафия. Знамение Господне явилось ему на охоте — между рогов оленя он увидел крест и принял христианскую веру. В народе праздник называют днем Астафия Мельника.

Известная ясновидящая Инна Мишина рассказала корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как правильно провести этот день.

«Посетите церковь. Верующие идут в храмы, чтобы помолиться и вспомнить о доблестях этого святого», — напомнила Мишина.

В этот день, по словам ясновидящей, стоит также сходить в баню и хорошенько попариться. Считается, что омовение в бане поможет избежать болезней, а страхи и тревоги смоет вода.

Кроме того, на Астафия Мельника люди ходят на кладбище. Нужно прибраться на могилах покойных родственников и обязательно поставить свечу за упокой в храме.

Мишина 3 октября порекомендовала не любоваться подолгу на себя в зеркале. В народе верили, что в этот день нечисть может отвернуть от девушки потенциального жениха. Помимо этого, запрещено обманывать, иначе удача отвернется.

«Избегайте нечестных поступков. Празднование дня святого требует соблюдения моральных ценностей и честности», — добавила ясновидящая.

Мишина также посоветовала провести этот день с близкими и родными людьми — это укрепит семейные узы.

Ранее ясновидящая рассказала, что принесет ретроградный Меркурий в октябре.