«Подменыши вне закона»: россиянки обмениваются детьми спустя годы, но бессильны в суде

Более двадцати семей, столкнувшихся с трагической ошибкой — подменой новорожденных в роддоме — обратились в российские суды с 2012 года. Однако, как выяснилось, ни одна из них не получила затребованных компенсаций, пережив при этом настоящий социальный хоррор. Как пишет RT , судебная практика складывается либо в сторону полного отказа, либо в сторону существенного занижения сумм морального ущерба. При этом психологическая травма часто усугубляется тем, что выросшие дети и их биологические родители так и не становятся по-настоящему близкими людьми.

Типичной можно назвать историю Андрея Федосеева и Романа Титаренко, рожденных в один день в 1979 году в Амурской области. Женщины заподозрили подмену, заметив, что мальчики не похожи на своих отцов, и догадка подтвердилась. Несмотря на это, семьи решили не менять сложившийся уклад жизни. Повзрослев, мужчины попытались через суд добиться компенсации за утраченную возможность расти в родной семье, но получили отказ. Суды отказали, сославшись на то, что на момент предполагаемой подмены законодательство еще не предусматривало компенсации морального вреда.

Схожая судьба постигла Дениса Шинкарева из Тамбовской области, который узнал правду в 35 лет благодаря телевизионному шоу. Генетический тест показал нулевое родство с женщиной, считавшей себя его матерью. Попытки найти биологических родителей и получить компенсацию в суде окончились ничем. Суд не нашел достаточных доказательств вины медучреждения, а тест ДНК, проведенный для телепрограммы, не был признан достоверным доказательством.

В редких случаях пострадавшим удается добиться скромных выплат, но запрашиваемые миллионы превращаются в сотни тысяч. Так, две семьи из Челябинской области, воспитывавшие 13 лет чужих дочерей, в 2011 году выиграли дело, но получили лишь по 1,5 млн рублей на всех, вместо запрашиваемых значительных сумм. Более жесткий сценарий произошел в Орловской области в 2007 году, где суд обязал женщин обменяться мальчиками, вернув каждому родного сына. Компенсация за страдания каждой семье тогда составила 150 тысяч рублей.

Юристы объясняют такую судебную практику рядом сложностей. Например, по статье УК о подмене ребенка привлечь к ответственности очень сложно, так как должен быть доказан умысел, найден конкретный человек, установлен мотив.

«Что такое моральный вред? Это та сумма, которая, по идее, должна покрыть в денежном эквиваленте моральные, нравственные страдания человека в связи с допущенным нарушением. Законом здесь не установлена какая-то конкретная цифра, истец должен сам ее обосновать, но в конце концов определять сумму морального ущерба будет суд. Чаще всего, конечно, суды ее занижают как несоответствующую заявленным требованиям. По сути, здесь ведь нет, например, причинения вреда здоровью, мы не говорим о причинении смерти», — рассуждает эксперт.

Дополнительные препятствия создает давность событий: роддомы могут быть расформированы, а ответчиком часто приходится выступать Минздраву, который не несет персональной ответственности за каждую историческую ошибку.

Юридические последствия таких подмен растягиваются на всю жизнь, затрагивая вопросы установления родства, смены документов и даже прав на наследство. Установить юридическое родство с умершим биологическим родителем крайне сложно, что оставляет жертв ошибок в правовом вакууме.

Таким образом, семьи, пережившие драму подмены, сталкиваются с двойным ударом: непреодолимой психологической травмой и системой, которая не находит адекватных механизмов для исправления чужой, но роковой ошибки.

Ранее сообщалось, что женщина рассказала о потере ребенка в скандальном новокузнецком роддоме, где за новогодние праздники погибли не меньше девяти младенцев.