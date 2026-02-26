Подмосковье без весны: регион накроет вторая серия зимних холодов

Жителям Москвы и Подмосковья, успевшим настроиться на скорый приход весны, придется на время отложить легкую одежду. Несмотря на кратковременные периоды оттепели, метеорологическая ситуация в регионе остается нестабильной, и уже в первой декаде марта ожидается возвращение ощутимых холодов. Как сообщила REGIONS ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, начало календарной весны ознаменуется «температурными качелями», где теплые дни будут резко сменяться морозными ночами.

По прогнозам синоптиков, сразу после ближайших выходных регион окажется во власти холодного фронта. Уже 3–4 марта столбики термометров в ночные часы могут опуститься до отметки в минус 10 градусов, а в отдельных районах области похолодает и до минус 12. Дневные температуры в этот период также останутся в «отрицательной зоне», создавая иллюзию затянувшейся зимы.

Татьяна Позднякова пояснила, что хотя долгосрочные прогнозы пока не предвещают экстремально долгих морозов под 15 градусов, кратковременные нырки температуры до минус 12 вполне реальны и соответствуют капризному нраву подмосковного марта.

Осадки также не покинут регион в ближайшее время. Специалисты не прогнозируют аномальных метелей, однако небольшие, но заметные снегопады будут идти как минимум до конца первой декады месяца. Метеорологи напоминают, что для столичного региона такая погода является климатической нормой.

«То, что мы сейчас видим на графиках, вполне соответствует обычному марту», — отметила она.

Окончательно прощаться со снегом может быть преждевременно даже во второй половине весны. Исторические наблюдения показывают, что зимние осадки в Московской области — гость нередкий даже в разгар майских праздников. Вспоминая прошлый год, Позднякова подчеркнула, что снег может выпасть и первого, и девятого мая, поэтому говорить о каком-то «финальном сроке» для зимних явлений в нашем климатическом поясе практически невозможно. Таким образом, жителям области стоит запастись терпением: март обещает быть типично переходным месяцем, полным сюрпризов и резких смен настроения природы.

