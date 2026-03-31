Рекордная погода: март в Московском регионе оказался теплее, чем когда-либо
Фото: [Весна в Москве/Медиасток.рф]
Март 2026 года стал самым теплым в истории метеонаблюдений в Московском регионе, сообщил РИА Новости синоптик Евгений Тишковец.
По его словам, к 30 марта среднемесячная температура в столице достигла +4,5°C, что уже превысило предыдущий рекорд 2007 года (+4,4°C). Отклонение от климатической нормы составило около +5,5°C.
Синоптик отметил, что в последние годы март все чаще перестает быть зимним месяцем. За последние 30 лет он оказался «весенним» в большинстве случаев — температура держалась выше нуля.
По прогнозам, теплая погода сохранится до конца месяца, поэтому новый рекорд уже считается окончательно установленным.
Ранее сообщалось, что в Московском регионе раньше срока проснулись гадюки.