Подмосковье и Москва возглавили рейтинг внутреннего туризма в России

Московская область и столица стали лидерами по популярности среди российских туристов по итогам восьми месяцев 2025 года. Согласно исследованию «Сбераналитики», на Подмосковье пришлось 13,5% всех внутренних поездок, а на Москву — 14,1%, узнали в ТАСС .

Общее количество путешествий россиян по стране за отчетный период достигло 123 млн, что на 3% превысило показатели прошлого года. Совокупные расходы туристов составили 1,4 трлн рублей.

В десятку наиболее востребованных регионов также вошли Санкт-Петербург (6,5%), Краснодарский край (6,4%), Ленинградская область (4,3%) и Республика Татарстан (2,5%). Замыкают рейтинг Свердловская, Владимирская, Ростовская и Нижегородская области.

Среднестатистический турист — женщина 44 лет, проводящая в поездке 5 дней. Ежедневные расходы на питание, экскурсии и сувениры составили 2 343 рубля, увеличившись на 9,5% в годовом выражении. Зафиксирован рост доли туристов с доходом свыше 100 тыс. рублей — эта категория путешественников расширилась на 10 процентных пунктов за год.

