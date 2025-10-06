Россияне массово переходят на «сонный туризм»

Россияне открыли для себя новый вид отдыха — «сонный туризм». Вместо экскурсий и пляжей жители мегаполисов все чаще бронируют уединенные домики в горах и на природе, чтобы наконец выспаться в тишине. Об этом сообщает Lenta.ru.

Согласно последним исследованиям, 76% россиян мечтают об отпуске, где можно только спать и никуда не ходить. Причиной стала повседневная усталость. Лишь треть путешественников возвращается из поездок действительно отдохнувшими.

Спрос на уединенные локации за год вырос на 20-30%. Популярностью пользуются домики в горах Алтая и Кавказа, ретрит-центры на Байкале и в Карелии. Жители Москвы выбирают Подмосковье — Звенигород и Истру, а петербуржцы — Репино и Павловск. Средняя стоимость ночи в таком месте составляет от 3900 до 5100 руб.

Особенностью тренда стало активное бронирование туров в одиночку. Все чаще путешественники выбирают эко-отели и глэмпинги без Wi-Fi, где можно полностью отключиться от городской суеты и восстановить силы.

