Подмосковье накануне установило суточный рекорд тепла

Накануне воздух в Можайске прогрелся до плюс 24,6 градуса, это почти на три градуса выше предыдущего достижения, которое было достигнуто в 2018 году.

В Коломне, уточнил метеоролог, до обновления суточного рекорда тепла не хватило 0,2 градуса.

Ранее сообщалось, что сегодня в столичном регионе возможны кратковременные дожди.