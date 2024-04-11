Подмосковье накануне установило суточный рекорд тепла
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Подмосковье побило суточный рекорд тепла для 10 апреля, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
Накануне воздух в Можайске прогрелся до плюс 24,6 градуса, это почти на три градуса выше предыдущего достижения, которое было достигнуто в 2018 году.
В Коломне, уточнил метеоролог, до обновления суточного рекорда тепла не хватило 0,2 градуса.
Ранее сообщалось, что сегодня в столичном регионе возможны кратковременные дожди.