Подмосковье накроют ливни с грозами 30 июля

Жителей Московской области предупредили о непогоде в среду, 30 июля. Как сообщили в Главном управлении МЧС России по Подмосковью, в регионе ожидаются дождь, гроза и сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.

По данным Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромета), в течение часа и до 22:00 мск 30 июля в отдельных районах Подмосковья прогнозируются кратковременные осадки в виде дождя с грозами.

В МЧС предупредили, что такие погодные условия могут быть опасными для отдыха на природе и передвижения по региону. Особенно внимательными следует быть водителям — сильный ветер может создавать помехи при управлении автомобилем, а мокрая дорога увеличивает тормозной путь.

Дачникам рекомендуется укрепить легкие конструкции на участках и убрать предметы, которые может унести ветром.

Ранее сообщалось, что в Московской области из-за жары установлен «желтый» уровень погодной опасности.