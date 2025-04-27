Подмосковье накрыли заморозки: температура воздуха опустилась ниже нуля

Прошедшей ночью в Москве и Подмосковье наблюдались значительные заморозки. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, на территории московского региона зафиксирована температура, опускавшаяся ниже нуля.

В Москве ночной минимум составил минус 0,3 градуса. Его зафиксировали на ВДНХ. В других районах столицы минимальная температура колебалась в диапазоне от плюс 0,6 до минус 1,6 градуса.

В новых микрорайонах Москвы — в Новой Москве — столбики термометров показали до минус 2,2 градуса.

В Московской области, отметил Леус, самая низкую температуру зарегистрировали в Черустях там она достигла минус 4 градуса.

Как сообщил синоптик, в ночь на понедельник, 28 апреля, заморозки в московском регионе сохранятся. Ожидается, что температура по региону будет варьироваться в пределах от 0 до минус 5 градусов.

Специалисты рекомендуют одеваться теплее и проявлять бдительность по отношению к состоянию дорожного покрытия, поскольку заморозки могут повлиять на безопасность движения. Также важно учитывать предстоящие ночные похолодания для тех, кто занимается выращиванием растений и ведет хозяйство на открытом воздухе.

Ранее член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов заявил, что платежи за отопление могут пересчитать из-за теплой весны.