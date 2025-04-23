Платежи за отопление могут пересчитать из-за теплой весны

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны пересчитать плату за отопление в регионах, где весной были аномально теплые температуры. При этом отопление подавалось по обычному графику. Об этом заявил РИА Новости член комитета Совфеда по федеративному устройству, регполитике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Голов.

По мнению сенатора, инициатива направлена на то, чтобы граждане не оплачивали услуги, которые они не использовали из-за раннего наступления теплой погоды.

Он подчеркнул, что потребители не должны сталкиваться с завышенными суммами в платежках за весенние месяцы.

«Возвращаясь к вопросу контроля за деятельностью управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, важно подчеркнуть: если отопление было отключено в апреле, то майские платежи должны отражать это изменение и быть соответственно меньше», — отметил Голов.

Сенатор напомнил, что сейчас граждане оплачивают отопление в течение всего отопительного сезона — восемь месяцев.

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов ранее предложил разработать новые критерии для отключения отопления в жилых домах.