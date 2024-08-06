Подмосковье нарастило объем производства химических продуктов

По итогам первых шести месяцев 2024 года производство химических продуктов в Подмосковье выросло на 18,5% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«На фоне общего роста объемов производства в сегменте химических веществ и химических продуктов (+10%) особенно яркую производственную динамику продемонстрировали компании, специализирующиеся на выпуске красок, лаков и материалов для нанесения покрытий, а также полиграфических красок и мастик», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, производство в этом сегменте удалось нарастить более чем на 21%. Напомним, что узнать о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье можно на Инвестиционном портале региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.