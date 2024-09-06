Подмосковье нарастило объемы отгрузки продукции обрабатывающей промышленности

Объем отгрузки продукции предприятиями обрабатывающей промышленности Подмосковья по итогам семи месяцев 2024 года превысил 3,2 триллиона рублей, что на 25,5% больше показателей прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«В обрабатывающем секторе промышленности Подмосковья продолжается тренд по росту объемов отгрузки», — отметила заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Так, предприятия, занятые в производстве кожи, увеличили отгрузку на 64,8%, в металлургии — на 56,1%, в выпуске металлических изделий, кроме машин и оборудования, на 52,7%. Помимо этого, на 30% и более выросла отгрузка в секторе производства текстильных изделий, резиновых и пластмассовых изделий и автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.