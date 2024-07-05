Подмосковье нарастило производство изделий из резины и пластмасс
Фото: [АО «Георг Полимер»]
За первые пять месяцев 2024 года производство резиновых и пластмассовых изделий в Подмосковье выросло почти на 36% в сравнении с показателями прошлого года. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
«При этом выпуск изделий из резины увеличился на 33,2%, а производство пластмассовых изделий — на 37%. В натуральном выражении объем производства составил 109,5 миллиарда рублей, а рост показателя — 17,8%», — уточнила заместитель председатель правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.
По ее словам, в регионе также нарастили производство химических веществ и химических продуктов (+110,4%), красок, лаков и аналогичных материалов для нанесения покрытий, полиграфических красок и мастик (+23,8%) и прочих химических продуктов (+20,6%).
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