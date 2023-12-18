Подмосковье назвали лидером в России по переработке сельхозпродукции

Московская область является лидером в России по переработке сельхозпродукции, сообщили в социальных сетях российского правительства. В регионе перерабатывается большая часть продукции, которую выращивают по всей стране.

В сообщении отметили, что 65% от общего объема переработанной продукции, например, кондитерские изделия, мясную и молочную продукцию, поставляют в страны СНГ.

«[Премьер-министру] Михаилу Мишустину и главам делегаций представили три проекта, которые регион реализует в сотрудничестве с партнерами из стран Содружества. При поддержке федерального правительства компании смогли расширить производство», — говорится в сообщении.

Так, в Истре функционирует завод, на котором выпускают сухие адаптированные молочные смеси и сухую молочную основу. В проекте участвует инвестор ЗАО «Инфаприм» из Таджикистана. Помимо этого, АО «Щелково Агрохим» запустило завод по производству химических средств защиты растений в Узбекистане, АО «Славатранс-сервис» и узбекская BMB NRC logistic создает транспортный коридор для экспортно ориентированной продукции агрохолдингов для Московской и Джизакской областей в Наро-Фоминске.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье стараются делать удобными сервисы для бизнеса.