Подмосковье оказалось лидером по объемам производства лимонада в ЦФО

Подмосковье является регионом-лидером по объему производства лимонадов в Центральном Федеральном округе, за шесть месяцев 2024 года региональные предприятия произвели более 335 тысяч литров напитков на ароматизаторах. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

По России в целом область находится на третьем месте по данному показателю, на ее долю приходится 13,7% напитков, представленных на отечественном рынке. Подмосковные компании производят напитки разных вкусов, в том числе, «Тархун», «Дюшес», «Крем-сода» с нотками ванили, авторские с ягодами и экзотическими фруктами. Наиболее крупными региональными производителями являются ЗАО «Московская пивоваренная компания» в Мытищах, НПО «СЛАВИЧЪ» в Зарайске, ООО «Фонте Аква ПК» в Дмитровском округе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.