Подмосковье оказалось самым популярным местом отдыха за городом на 8 марта

Московская область заняла первую строчку в рейтинге российских регионов, где наиболее активно бронируют посуточное загородное жилье на 8 марта. Об этом «Подмосковье сегодня» сообщил сервис «Авито путешествия».

Согласно исследованию, средний чек посуточной аренды загородного объекта в Подмосковье на мартовские праздники составляет 15,1 тыс. рублей. При этом отмечается, что в этом году число забронированных на праздники подобных объектов превысило показатели минувшего года на 3%.

Так, на Московскую область пришлось 15% от всех бронирований находящихся за пределами городов домов, коттеджей, таунхаусов и дач. На второй позиции с 13% расположилась Ленинградская область, а тройку лидеров с 5% замыкают Свердловская и Челябинская области. На 1% от «призового» места отстала Карелия, а Нижегородская, Кемеровская области и Краснодарский край набрали по 3%.

Также отмечается, что по сравнению с мартовскими праздниками 2024 года, наибольший прирост по числу бронирований загородных объектов продемонстрировал Красноярский край прибавив в этом показателе сразу 65%.

А в Московской области не только чаще других регионов бронируют жилье, но еще здесь проживают самые активные туристы. Именно жители Подмосковья наиболее часто резервировали объекты в других частях страны, достигнув показателя в 18% от общей массы собравшихся провести мартовские праздники за пределами дома. Следом расположились Ленинградская (15%), Свердловская (5%) и Челябинская области (4%).

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