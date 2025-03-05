Врач рассказал, чем помимо денге могут заболеть туристы в Азии

Заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Владимир Никифоров в беседе с сайтом aif.ru рассказал , чем помимо лихорадки денге можно заболеть в странах Азии.

Как напомнил специалист, основные симптомы денге схожи с гриппом и другими вирусными заболеваниями. По этой причине нельзя точно говорить, что симптомы, на которые жалуются россияне после путешествия в страны Азии, болеют той самой лихорадкой.

Точный диагноз могут поставить только после обследования в больнице, ведь привезти с собой из поездки можно обычный грипп, японский энцефалит, туберкулез или пневмонию. Маловероятнее всего подхватить новые вирусы Хендра и Нипах.

Однако профессор уточнил, что если человек уже перенес лихорадку денге и заразился другим штаммом вируса, то он болезнь может перетечь в тяжелую форму.

«В этом случае лихорадка Денге называется геморрагической. Геморрагическая лихорадка Денге является иммунопатологическим заболеванием. <...> В результате могут возникнуть кровотечения, падение кровяного давления до критически низких цифр и повреждение внутренних органов. Если вовремя не начать лечение, это может быть очень опасно для жизни», — объяснил Владимир Никифоров.

Врач напомнил, что денге не передается от человека к человеку: ее можно получить от вида комаров Aedesaegypti, но в России они не водятся.

Ранее сообщалось, что теледоктор Александр Мясников заявил о бесполезности прививок от оспы против лихорадки денге.