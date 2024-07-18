Подмосковье оказалось в числе регионов-лидеров по числу производителей органической продукции

Подмосковье вошло в тройку регионов-лидеров в России по количеству сертифицированных производителей органической продукции по итогам шести месяцев 2024 года. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области со ссылкой на рейтинг Роскачества.

«Формирование и развитие рынка органической продукции — важная задача агропромышленного комплекса. 11 подмосковных предприятий развивают это направление и выпускают продукцию мясного и молочного направления, кофе, а также продукцию растениеводства», — отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных.

По его словам, в регионе для популяризации данной области проводят работу с товаропроизводителями. В ведомстве уточнили, что в число сертифицированных производителей органической продукции в регионе входят многопрофильные хозяйства Ферма М2 «Шульгино», ЗАО «ЭКО-ферма «Рябинки», ЗАО «ПР» «Васильевское, «МОК-производство» и многие другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.