Подмосковье перевыполнило план по выдаче бесплатной земли многодетным семьям в этом году

С начала этого года в Подмосковье бесплатными земельными участками обеспечили свыше 2,1 тысячи семей с тремя и более детьми.

План выполнен более чем на сто процентов, сообщила пресс-служба областного министерства имущественных отношений. Наибольшее число участков выдано в Электростали, Протвино, Орехово-Зуево, Коломне, Люберцах, Пушкино, Ступино, Воскресенске, Черноголовке и Богородском округе.

Как рассказала глава ведомства Наталья Адигамова, несмотря на перевыполнение плана, работа по предоставлению участков продолжается в каждом округе.

В министерстве добавили, что всего за двенадцать лет бесплатную землю в Московской области получили свыше тридцати пяти тысяч многодетных семей.

Так, например, семья с тремя детьми из Каширы в 2017 году получила земельный участок площадью 1,2 тысячи квадратов в деревне Тарасково, а спустя три года построила там дом, в котором живет до сих пор. В населенном пункте развита инфраструктура, есть медицинские и образовательные учреждения, объекты культуры и спорта, а также торговые центры.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщал, что в этом году в Подмосковье жильем обеспечат почти девятьсот детей-сирот.