Подмосковье по числу дипломантов вошло в топ-20 восьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей».

В общей сложности в олимпиаде приняли участие более 185,6 тыс. студентов со всей страны. Победителей определили по 71 направлению. Представители Подмосковья завоевали 43 диплома.

Среди возможностей для дипломантов — стажировки в самых крупных компаниях страны и льготы при поступлении в образовательные учреждения. Медалистов ждут крупные денежные премии.

«Мы гордимся достижениями студентов Московской области и уверены, что их успехи станут примером для других регионов», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил школьникам региона их первые паспорта.