Подмосковье по числу дипломантов вошло в топ-20 восьмого сезона олимпиады «Я — профессионал»
Представители Подмосковья получили 43 диплома на олимпиаде «Я — профессионал»
Фото: [предоставлено организаторами]
Подмосковье по числу дипломантов вошло в топ-20 восьмого сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я — профессионал» президентской платформы «Россия — страна возможностей».
В общей сложности в олимпиаде приняли участие более 185,6 тыс. студентов со всей страны. Победителей определили по 71 направлению. Представители Подмосковья завоевали 43 диплома.
Среди возможностей для дипломантов — стажировки в самых крупных компаниях страны и льготы при поступлении в образовательные учреждения. Медалистов ждут крупные денежные премии.
«Мы гордимся достижениями студентов Московской области и уверены, что их успехи станут примером для других регионов», — отметил гендиректор президентской платформы «Россия — страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил школьникам региона их первые паспорта.