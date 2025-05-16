Подмосковье вошло в число лидеров по числу заявок, поданных на участие в конкурсе «Моя страна — моя Россия». Свои инициативы отправили более 4,2 тыс. жителей региона, что на 80% больше, чем годом ранее.

Конкурс является проектом президентской платформы «Россия — страна возможностей». В этом сезоне на участие в нем было подано свыше 74 тыс. заявок. Большинство заявителей — представители молодежи в возрасте от 14 до 35 лет.

Заявки принимались по 13 номинациям — от цифровизации образования до сохранения историко-культурного наследия. Теперь стартует этап заочной экспертизы. Он продлится до 26 мая. В его рамках все заявки будут проверены экспертами. По итогам экспертизы отберут 300 финалистов. Их будет ждать очная презентация проектов. Победителей наградят в рамках Международного дня Петербургского международного экономического форума.

Ранее сообщалось, что на участие в программе «Герои Подмосковья» поступило около 2,5 тыс. заявок.