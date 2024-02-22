Подмосковье подготовило масштабную программу ко Дню предпринимательства на выставке «Россия»

На следующей неделе на международной выставке «Россия» на ВДНХ пройдет День предпринимательства. Организатор тематического дня — министерство экономического развития РФ, сообщила пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Подмосковье и другие регионы страны готовят ко Дню предпринимательства масштабную деловую и культурную программу, рассказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«На стенде Подмосковья посетители узнают о работе региональных особых экономических зон, смогут побывать на 3D-экскурсии по ОЭЗ «Дубна», познакомиться с продукцией подмосковных брендов и принять участие в мастер-классах», — указала Екатерина Зиновьева.

С Подмосковьем гостей выставки познакомит голографический гид, он расскажет о бизнесменах и их производствах, а также о мерах поддержки региональных компаний.

Посетители стенда Московской области в День предпринимательства смогут посетить мастер-классы по созданию аромадиффузоров для дома, изготовлению кожаных брелоков и композиций из живых цветов, а также получить памятные подарки от региональных производителей.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковью присвоили наивысший кредитный рейтинг ААА.