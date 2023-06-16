Подмосковье подписало соглашение с компанией из ОАЭ о создании завода по производству энергетических напитков

Подмосковье на полях ПМЭФ заключило соглашение с компанией «Гулбахар Рус» из ОАЭ, которое предполагает строительство завода по производству энергетических напитков на территории региона. Об этом рассказали в областном Мининвесте.

По словам главы ведомства Екатерины Зиновьевой, инвестор вложит в проект 1,4 миллиарда рублей. Производство планируют запустить во втором квартале 2025 года. Это позволит создать в регионе 50 рабочих мест, уточнила зампред. Учредитель компании Вахид Улла Хабиби отметил, что у них уже есть опыт работы в России. Новое производство позволит компании расширить деятельность.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Коломне начнут производить уникальные по мощности двигатели.