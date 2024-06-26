Подмосковье показало самый низкий рост цен среди регионов ЦФО в России
Фото: [Unsplash]
В мае 2024 году в Подмосковье зафиксировали самую низкую годовую инфляцию в Центральном федеральном округе (ЦФО) России — 7,25%. Об этом сообщила эксперт Главного управления Банка России по ЦФО Александра Львова, передает пресс-служба Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области.
В годовом выражении в регионе наименьший рост цен был зафиксирован на продовольственные товары. Сезонный рост поставок повлиял на сохранение ценника на плодоовощную продукцию, в том числе, морковь.
«Самая высокая годовая инфляция в ЦФО оказалась в столице (9,16%). В городе отмечается существенный рост цен на услуги, в том числе пассажирского транспорт. Эксперты связывают его с индексацией тарифов на проезд в общественном транспорте, который в этом году был значительно раньше, чем в прошлом», — добавили в сообщении.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.