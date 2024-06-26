Подмосковье показало самый низкий рост цен среди регионов ЦФО в России

«Самая высокая годовая инфляция в ЦФО оказалась в столице (9,16%). В городе отмечается существенный рост цен на услуги, в том числе пассажирского транспорт. Эксперты связывают его с индексацией тарифов на проезд в общественном транспорте, который в этом году был значительно раньше, чем в прошлом», — добавили в сообщении.