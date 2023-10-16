Подмосковье показало высокую обеспеченность минеральными удобрениями

Московская область показала высокую обеспеченность минеральными удобрениями, их закупка в регионе продолжается. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Для осенних полевых работ приобретено 24,1 тысячи тонн минеральных удобрений. На сегодняшний день в Подмосковье обеспеченность минеральными удобрениями составляет 197%», — уточнил зампред Правительства региона Георгий Филимонов.

Аграрии также приступили к закупке удобрений, которые будут использованы в полевых работах 2024 года. Их будут применять для повышения урожайности и качества культур.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил со старостами пяти округов развитие сельских территорий.