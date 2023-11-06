Подмосковье примет участие в выставке рынка плодоовощной продукции Глобал Фреш Маркет

Завтра в Москве начнется Международная специализированная В2В выставка производителей плодоовощной продукции Глобал Фреш Маркет, она продлится до четверга этой недели. В рамках нее Минсельхозпрод Подмосковья в последний день организует несколько мероприятий, сообщили в пресс-службе ведомства.

Так, в этот день пройдет торгово-закупочная сессия с представителями розничной торговой сети «Азбука вкуса», а также круглый стол «Проактивные практики торговли в Московской области».

«Мы понимаем приоритетность сбыта для производителей. Важно познакомить с подмосковным продуктом и сети, и потребителя. Подобные мероприятия мы устраиваем регулярно, только за 2023 год состоялось порядка 10 торговых сессий с крупными федеральными сетями, итогом которых конечно же стал выход производителей региона на полку магазинов наших ретейлеров» - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Зарегистрироваться для участия можно здесь. Чтобы стать гостем мероприятий, организованных министерством, нужно направить заявку по электронной почте: torgovlyamo@yandex.ru. В ней необходимо указать мероприятие, ФИО, контактный телефон, название компании и товарную группу производимой продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.