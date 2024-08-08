Подмосковье продолжает оказывать поддержку военным в рамках «Доброго дела»

Подмосковье продолжает оказывать активную поддержку как военным в зоне проведения специальной военной операции, так и мирным жителям в рамках акции «Доброе дело».

Данную акцию в апреле 2022-го придумали местные школьники, поддержку ей оказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Теперь из региона на Донбасс на регулярной основе отправляют фуру с гуманитарной помощью. Последний рейс направили к 242 полку, туда доставили «танки» или роботизированные гусеничные платформы, которые помогают подвозить боеприпасы и эвакуировать военных. До этого подразделению передали коптеры, рэбы, квадрики и другую необходимую технику.

Ранее Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.