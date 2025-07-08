Подмосковье стало победителем V юбилейного сезона Международной детско-юношеской премии Росприроднадзора «Экология — дело каждого», семь представителей региона завоевали первые места в разных номинациях, еще 24 — стали призерами премии. Об этом сообщил пресс-центр премии «Экология — дело каждого».

В общей сложности на конкурс направили более 110 тыс. экопроектов, жюри определило 126 победителей из 43 российских регионов и еще восемь зарубежных стран. Как отметила главный эколог России Светлана Радионова, в рамках юбилейного сезона премии дети и молодежь предложили инновационные проекты, творческие работы и просветительские инициативы, направленные на сохранение природы.

«Особую благодарность хочу выразить педагогам и наставникам, которые вдохновляют детей на творчество. Спасибо родителям, поддерживающим юных экологов. Отдельное спасибо жюри, которому пришлось делать невероятно сложный выбор среди тысяч достойных работ», — сказала глава Росприроднадзора.

Так, например, второе место в номинации «Поколение будущего» (10-13 лет) завоевала 12-летняя Виктория Афоничева из города Электроугли с эковыставкой «Волшебство цветных лоскутков», третье место в номинации «Поколение будущего» (14-18 лет) — 14-летняя Анна Бондарь из Королева. Она представила схему, которая поможет в борьбе с бактериальными и грибковыми заболеваниями на международной космической станции.

Кроме того, командные и просветительские проекты отметили в номинации «Экосоюз». Первое место завоевал подмосковный технолицей им. В. И. Долгих за комплекс экопросветительских мероприятий.

Отметим, что премию учредили 31 марта 2021 года, победители и призеры могут получить дополнительные баллы при поступлении в лучшие 150 вузов страны.

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