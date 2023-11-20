Подмосковье стало участником крупнейшей кинологической выставки «Евразия 2023»

Московская область приняла участие в крупнейшей кинологической выставке «Евразия 2023», которая прошла в минувшие выходные на территории выставочного центра Крокус-Мякинино. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

В ведомстве уточнили, что участниками стали более пяти тысяч породистых животных со всей России. Для посетителей выставки организовали интерактивные стенды, спортивные состязания, лекции от ведущих специалистов в области кинологии, бесплатные ветеринарные консультации и викторины. Предвыставочный осмотр собак проводили 15 ветеринарных специалистов Территориального ветеринарного Управления № 1 Минсельхозпрода Подмосковья. Кроме того, для гостей организовали работу стенда Госветслужбы региона.

«На стенде все желающие могли зарегистрировать своего питомца в региональной системе учета животных КАС «Ветеринария», получить консультацию по содержанию своего питомца и задать интересующие вопросы. Подобные встречи на кинологических мероприятиях крайне важны для закрепления ответственного отношения к животным», — отметил зампред Правительства — министр сельского хозяйства и продовольствия региона Владислав Мурашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность работы комплекса «Смена» для обеспечения продовольственной безопасности.