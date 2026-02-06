Подмосковье стало участником установления рекорда России на Слете послов гостеприимства

Представители 64 регионов России, включая Подмосковье, присоединились к установлению рекорда страны в рамках Слета послов гостеприимства «Единство народов России», который прошел в Смоленске. Ими стали выпускники проектов «Мастера гостеприимства» и «ТопБЛОГ» Президентской платформы «Россия – страна возможностей», сообщили в пресс-службе проекта.

Участники одновременно исполнили песню «Катюша» и создали живой символ сплоченности страны, Подмосковье на слете представила посол гостеприимства региона, владелец апартаментов «Дом с Душой» в Коломне Екатерина Понкратова.

«Отдельные слова благодарности – музею «Смоленская крепость», «Мастерской гостеприимства», а также участникам и экспертам проектов Президентской платформы за идею, масштаб и реализацию этого события. Такие инициативы – лучший способ увидеть и почувствовать настоящую, многогранную и гостеприимную Россию», – отметил генеральный директор Президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин.

Рекорд зафиксировали у подножия башни Громовой Смоленской крепостной стены, единый хоровод сформировали под живую музыку фольклорного ансамбля «Карагод». Результат подтвердил федеральный арбитр Международного агентства Интеррекорд: Official Excellence и Реестра рекордов России Юрий Черных. Одновременное исполнение песни стало самым массовым в РФ.

Подмосковная участница также рассказала гостям мероприятия о туристическом маршруте «Золотое кольцо» Московской области. Туда входят города Дмитров, Сергиев Посад, Звенигород, Можайск, Серпухов и Коломна.

Отметим, что организатором национального рекорда выступил Музей «Смоленская крепость», соорганизатором – АНО «Мастерская гостеприимства» при поддержке Минкульта РФ, Президентской платформы «Россия – страна возможностей», Правительства Смоленской области и Центра развития туризма региона.

